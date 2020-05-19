تزايد مقلق لوفيات كبار السن بالفاشر

أقر والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بحسب صحيفة السوداني بأن مدينة الفاشر حاضرة الولاية تعيش هذه الايام حالة عدم استقرار صحي ناتج عن حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة ملفتة.

وطالب خوجلي في كلمة وجهها الي مواطني الولاية اليوم الثلاثاء عبر الإذاعة المحلية، بعدم الخروج منها لأي سبب من الأسباب، كما ناشد خوجلي مواطني المحليات الاخري بضرورة البقاء في محلياتهم وعدم القدوم الي الفاشر الي حين التعرف على أسباب ظاهرة الوفيات المفاجئة.

وطالب الوالي جميع الاسر بتكثيف رعايتها الصحية لكبار السن من الرجال والنساء وعرضهم علي الأطباء في حالات حدوث اى طارئ صحي، و في حال حدوث وفيات طارئة بالتبليغ الفوري للسلطات الصحية من اجل تكملة إجراءاتها ومعرفة أسباب الوفاة

وكان الوالي قد عبر في كلمته عن تقديره لمستوي التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية خلال الفترة الماضية ولكنه عاد الى القول بأن الطريق ما يزال طويلا للتغلب علي جائحة كورونا .

Advertisements

وقال إنه يتطلب المزيد من العمل لبلوغ مرحلة التعافي ويذكر ان مدنية الفاشر شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري سلسلة وفيات غامضة وسط الذين تتجاوز أعمارهم ال70 عاما و بصورة ملفته ربما تجاوزت ال 100 حالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )