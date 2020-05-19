عاجل.. تعليق هام بشأن تحركات الجيش في الاتجاه الجنوبى أو الغربى

الثلاثاء 19 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكدت القوات المسلحة السودانية، أنه لا تحركات عسكرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى أو الغربى.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في تصريح مقتضب اليوم الثلاثاء، أن مدينة كادوقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان) هادئة. وكانت مناطق في جنوب كردفان (جنوب السودان) وجنوب دارفور (غرب السودان)، شهدت صدامات قبلية قبل أيام أسقطت قتلى وجرحى، أعقبها توقيع اتفاقات صلح برعاية رسمية.

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