شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الجبهة الثورية عزمها التوصل لسلام نهائي فى العشرين من يونيو القادم، وطالبت قوى الثورة والتغيير وجماهير الشعب السوداني لدعم عملية السلام بقوة.

وأعلن المجلس الرئاسي للجبهة الثورية فى بيان بحسب (الجريدة) عن انطلاقة الجلسة الافتتاحية بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان أمس لمناقشة القضايا القومية بين الجبهة الثورية السودانية وحكومة السودان الانتقالية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة والذي يهدف للتوصل لاتفاق سلام نهائي يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ ،واضاف ان الجبهة الثورية السودانية آخذة في الاعتبار التعقيدات الصحية والسياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. واكد عزم الجبهة الثورية الوصول لاتفاق سلام يعطى أملًا جديدًا للنازحين واللاجئين والمهمشين ويستكمل الثورة السودانية اذ هو أهم مطالبها.

واعتبر البيان مناقشة القضايا القومية نقلة نوعية في عملية السلام واردفت الجبهة الثورية بحسب البيان السلام هو هديتنا لشعبنا، ودعت قوى الثورة والتغيير وجماهير الشعب لدعم عملية السلام بقوة وهي تدخل مراحلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الثورية تؤكد عزمها التوصل لسلام نهائي فى العشرين من يونيو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.