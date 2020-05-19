ضبط العشرات من مركبات التهريب غرب دارفور

أعلن اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم والي غرب دارفور المكلف أن جملة المركبات التي تعمل في محاولة تهريب السلع الاستراتيجية والتى تم ضبطها بواسطة قوات الدعم السريع في الولاية خلال الاسبوعين الماضيين وصلت الى 63 مركبة متنوعة منها 23 عربة تم ضبطها اليوم وهى اربعة مركبات كبيرة و19 لاندكروزر ( بوفلو ).

واكد ان ولايته لن تكون معبراً لتهريب السلع الاستراتيجية وقوت المواطن الى خارج حدود الوطن وان القوات النظامية جميعها تعمل بمنظومة موحدة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.

وحيا قوات الدعم السريع ليقظتها وحرصها على تأمين الحدود وان ولايته ستقوم بتنفيذ الخطط الرامية الى بسط هيبة الدولة بالقانون وليس باستخدام العنف او الاساليب الاخرى وانما اتباع الاجراءات القانونية لمحاسبة كل مجرم او متعاطي مع عصابات الاجرام

وقال بحسب وكالة السودان للانباء ان القوات المنتشرة في جميع مناطق الولاية على استعداد لتنفيذ ذلك وتفعيل محاكم الطوارئ حتى لا تكون الولاية بوابة للإخلال بالامن والاستقرار

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ودعا قادة الرأي ورجال الدين للتعاون في نشر الوعي لتوعية المجتمع حول جائحة الكورونا التي بدأت في الانتشار في الولاية بعد ظهور عشرة اصابات مؤكدة في الجنينة الامر الذي يحتاج الى زيادة الوعي خاصة في فترة عيد الفطر المبارك حتى يتم حسر الوباء ومنع انتشاره.

من جانبه ابان المقدم محمد ناجي العبيد قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور ان القوات المنتشرة في الحدود تمكنت من احباط محاولة تهريب 3320 جوال سكر و191 جوال دقيق و25 برميل جازولين وكميات كبيرة من السلع محملة على خمسة من الشاحنات الكبيرة و19 شاحنة صغيرة لاندكروزر في طريقها الى دول الجوار مؤكدا ان قواته على استعداد لقطع دابر التهريب والمهربين وانها لن تسمح لضعاف النفوس للعبث بقوت الشعب وقال انه سيقوم بتنفيذ كافة القرارات التي اصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية من اجل مصلحة الوطن والمواطن .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )