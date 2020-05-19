تقدم فى تنفيذ مشروع محجر الدمازين البيطري

تفقد الدكتور يوسف سليمان عبدالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق اليوم سير العمل بمشروع محجر الدمازين البيطري يرافقه الدكتور صالح علي حامد مدير الادارة العامة للثروة الحيوانية ومجدي عبدالوهاب مدير اعمال يارا للمقاولات ( المقاول المنفذ للمشروع ).

واطمأن الوزير المكلف على سير العمل في المرحلة الأولى من المشروع بعد اكتمال اعمال الحفريات وصب الاعمدة الخرصانية للمبنى الاداري الرئيسي.والوقوف على توفر كافة مقومات العمل والتواجد الميداني للمهندسين والعمال داخل موقع المشروع.

و قال الدكتور يوسف سليمان بحسب وكالة السودان للانباء ان بداية العمل في مشروع محجر الدمازين البيطري بهذه الجدية تعتبر خطوة متقدمة لتحقيق حلم طال انتظاره مبينا ان وزارته شرعت في اجراء جملة من الترتيبات التي من شأنها تهيئة كافة الظروف لنجاح المحجر البيطري وذلك بتقنين المسارات للرعاة ورفدها بخدمات المياه والمرعى وتكوين لجان لادارة المسارات بهدف تحقيق الاستقرار للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة مستقبلا.

واضاف أن قيام محجر الدمازين البيطري سيحدث نقلة كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الدخل الولائي والقومي واستيعاب عدد كبير من العمالة والخريجين.

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وأوضح الدكتور صالح علي حامد مدير الادارة العامة للثروة الحيوانية أن مشروع المحجر يقع شمال الدمازين وفي مساحة 4 الاف و200 متر ويشتمل على عدة اقسام ( المبنى الاداري – التحقين والتفتيش – بئر للمياه – المحرقة للتخلص من النفايات – الغطاس – الزرائب ( الحظائر) – الاستقبال) منوها بأن الطاقة الانتاجية للمحجر 500 ألف رأس في العام وان الظروف ملائمة لنجاح المحجر خاصة وان ولاية النيل الازرق خالية من الأمراض الوبائية.

وفي ذات السياق قال مجدي عبدالوهاب مدير الشركة المنفذة للمشروع بأن كافة المعدات والمعينات متوفرة بالموقع وداخل مدينة الدمازين وان العمل يمضي على قدم وساق لانجاز المرحلة الاولى المحدد لها 9 أشهر وستتوالى الأعمال تباعا في المراحل الأخرى .وأكد جاهزية الشركة المنفذة للانتهاء من تشييد المحجر في الفترة الزمنية المحددة في بنود العقد وحسب المواصفات المطلوبة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )