أمر طوارئ بحظر تداول وبيع وشراء القمح بالجزيرة

أصدر اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم أمر طوارئ رقم 1 لسنه 2020م بحظر التداول بالبيع والشراء ونقل محصول القمح خارج ولاية الجزيرة وذلك إستنادا على القرار رقم 273 لسنة 2020م الصادر من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الخاص بحالة الطوارئ الإقتصادية والقرار رقم 128 لسنة 2020م الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي الخاص بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي .. ونص الأمر بحسب ( سونا ) علي حظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بولاية الجزيرة من كافة الجهات وحظر نقل اي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الإنتفاع الشخصي ويتم بيع وتسليم القمح للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة .. وحدد الأمر بأن من يخالف الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م وأي قانون آخر إضافة للعقوبات التالية : السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لايقل عن 50 ألف جنيه ومصادرة كميات القمح ومصادرة وسيلة النقل الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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