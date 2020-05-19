حمدوك يعقد اجتماعا اسفيريا مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

عقد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، اليوم، اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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وأمن اللقاء بحسب صحيفة السوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وفي ذات السياق، سيجري رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، اتصالاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)