اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نداء الخرطوم يحقق نجاح في نقل النفايات

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

توقعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ان يسهم نداء الخرطوم للنظافة في معالجة تكدس النفايات المتراكمة لفترات طويلة داخل الأحياء والشوارع

وذلك طبقا للبداية الموفقة للحملة التي ابتدرتها المنصة السودانية لمحاربة كورونا بالتعاون مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ومؤسسات القطاع الخاص التي اسهمت في توفير عدد مقدر من الآليات يتوقع ان ترفع من كفاءة نقل ومعالجة النفايات.

من جهة ثانية وقفت اللجنة على الترتيبات التي تمت على صعيد الوزارات والمحليات لتأمين حصة عطلة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت دقيق الخبز والغاز والوقود وتأمين خدمات الكهرباء والمياه والعمل الجاد مع هيئة مياه الخرطوم لمعالجة قطوعات المياه في عدد من المواقع والتعامل بالسرعة المطلوبة مع بلاغات القطوعات فيما طالب الاجتماع بتضافر كل الجهود لاستكمال توزيع الدعم العيني والمالي للفئات المتأثرة بالحظر وفق التصنيف الذي قامت به الجهات المختصة.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نداء الخرطوم يحقق نجاح في نقل النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا