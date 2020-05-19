2 مليون جوال قمح من الجزيرة تسلم للبنك الزراعي

التاريخ: 19-مايو-2020
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أعلن البنك الزراعي قطاع ولاية الجزيرة عن إستلام آكثر من 2 مليون جوال قمح زنة 100 كيلو من المزارعين ،حيث إكتمل ترحيل 98‰ منها للمطاحن خلال اليوم وغدا.
وأقر الرشيد عثمان مدير عام البنك الزراعي قطاع الجزيرة بحسب (سونا ) بالتحسن الكبير في عمليات إستلام القمح بواسطة البنك الزراعي من المزارعين مع بشائر فصل الخريف وبدء الإستعدادات لزراعة محاصيل العروة الصيفية ،وتوقع أن تشهد الفترة القادمة عقب عطلة عيد الفطر المبارك إستلام كميات كبيرة من القمح من المزارعين .
وأكد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة توفير كل إحتياجات محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة من المدخلات الزراعية التي بدأ ترحيلها من بورتسودان والتي تستهدف زراعة 150 ألف فدان قطن و200 ألف فدان فول سوداني إضافة لمساحة 300 ألف فدان ذرة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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