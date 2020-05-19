الكبار في المريخ يتسابقون لسحب الثقة من مجلس الإدارة

التاريخ: 19-مايو-2020
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تواصل الحراك الجماهيري في المريخ لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي .وشهدت الساعات الماضية تحركات غير مسبوقة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي
وشهد يوم أمس الإثنين بحسب صحيفة اليوم التالى توقيع إبراهومة قائد فريق الكرة والمدرب وعضو مجلس الإدارة السابق فيما وقع اليوم عدد رموز الكيان المريخي شغلوا منصب الامين العام للنادي في فترات سابقة، منصور عبدالرحيم وطارق المعتصم وعبدالمنعم النذير اضافة إلى عمر حجوج نائب امين الخزينة الأسبق وهاشم مطر عضو لجنة تسيير نادي المريخ الأسبق.
ووقع على المذكرة ما يقرب ال “1000” من اعضاء الجمعية العمومية بينما وصلت عملية الحصر الى 2 الفي اسم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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