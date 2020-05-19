أوضاع ماسأوية تعيشها قرى بوسط دارفور

شكا أهالي قرى العودة الطوعية بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور، من أوضاع إنسانية صعبة تواجههم، جراء تعرض مناطقهم للحرائق والنهب منذ شهرين.

وقال عدد من الأهالي بحسب صحيفةـ(مصادر)، إنهم عادوا منذ أربع سنوات إلى مناطقهم، وكانوا يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية، إلا أنهم تعرضوا لهجوم من الرعاة، وتم نهب كل ثروتهم الحيوانية والممتلكات، وأشاروا إلى حاجتهم العاجلة إلى المساعدات الإنسانية “غذاء ومواد إيواء”.

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ووصف الأهالي، دور حكومة الولاية بالسلبي، لجهة أن الوالي لم يهتم بأمرهم، وناشدوا رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بأن يقدم لهم المساعدات العاجلة قبل حلول العيد والخريف.

في المقابل، قال مصدر، إن مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالولاية قدمت للمتضررين مشمعات و(170) كرتونة مكرونة زنة (10) كيلو، منوهاً إلى أن ديوان الزكاة بالولاية وزع لهم (500) كيس للصائم، ومبلغ (200) ألف جنيه للقرى الثلاث “بلا، سولامورى، طور”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)