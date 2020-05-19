إِحْباط محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر مطار الخرطوم

التاريخ: 19-مايو-2020
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نجحت هيئة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط “36750” حبة كبتاجون كانت بحوزة “5” متهمين وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة:إن ضبط شحنة المخدرات تم بفضل التعاون وتبادل معلومات مع الأجهزة النظيرة، مشيرًا إلى أنه عند وصول الممنوعات إلى مطار الخرطوم تم تشكيل فريق مشترك حيثُ تم إيقاف عدد “5” متهمين بينهم المتهم الرئيس من جنسية عربية.
وأضاف بحسب صحيفة السوداني : تم الوصول إلى الحبوب المخدرة مخبأة داخل شحنة مواد تجميل وبفحصها تم الوصول لعدد 36750 حبة كبتاجون المخدرة موزعة داخل أقلام تخطيط الحواجب وأشار اللواء حريز إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات البلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة الدرجة الأولى بالخرطوم في مواجهة المتورطين، مشيدا بالتنسيق بين إدارته وجمارك مطار الخرطوم والإدارات والمؤسسات النظيرة في إحباط تهريب شحنة المخدرات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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