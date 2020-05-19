(الأشقاء) يتهم الأمة القومي بإعادة إنتاج دولة الإسلام السياسي ويطرح مبادرة

التاريخ: 19-مايو-2020
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تقدم حزب الأشقاء بزعامة عادل إبراهيم حمد، بمبادرة سياسية لتأسيس تحالف (قوى الدولة المدنية)، وناشد الحزب دعاة الدولة المدنية إسراع الخطى لتنظيم أنفسهم حول فكرتهم، ونقل شعار المدنية الذي هتفت به جماهير الثورة إلى فكرة واضحة المعالم لإقامة دولة المواطنة الدیمقراطیة الكافلة للحریات وسیادة حكم القانون واستقلال القضاء.
وقال الحزب في المبادرة التي اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منها، إن المبادرة لتأسيس تحالف قوى الدولة المدنية، تأتي قناعة منه بأن مرحلة اصطفاف كل قوى الحریة والتغییر على صعید واحد قد انتھت، بعد أن تحقق الھدف الذي اجتمعت علیه بإسقاط نظام الإنقاذ، إلى جانب وبروز توجه واضح بقيادة حزب الأمة القومي لإعادة إنتاج دولة الإسلام الس یاسي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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