مصر ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان

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الثلاثاء 19 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات طبية إلى جمهورية جنوب السودان على متن طائرة عسكرية، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الصفحة الرسمية للجيش المصري في بيان لها على فيسبوك: "أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا، في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان".
وأوضح أن شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية ، فضلا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال.
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