ازدحام في الصرافات الآلية

التاريخ: 19-مايو-2020
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شهدت ماكينات الصرافات الآلیة، تدافعاً وازدحاماً كبيراً أمام أبوابها من قبل المواطنين بولاية الخرطوم. وأبدى مواطنون استياءهم من استمرار تحديد السحب بألفي جنيه في ظل المستجدات الراهنة.
ونوهت الموظفة بوزارة الزراعة ليلي إبراهيم، إلى وجود معاناة كبيرة في سحب مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الالي. وقالت بحسب بحسب صحيفة الصيحة: “في ظل الحظر الصحي الذي تفرضه السلطات من الصعوبة بمكان سحب المرتبات في يوم واحد”.
من جانبه، نوه المواطن إبراهيم الأمين، إلى عدم مراعاة المواطنين أمام أبواب الصرافات الآلية للاشتراطات الصحية المطلوبة للوقاية من جائحة “كورونا”.
وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن ترتيبات مع البنك المركزي لرفع سقف السحب من الصرافات الآلیة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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