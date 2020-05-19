حملة تعقيم كبرى للدفاع المدني بولاية الخرطوم

التاريخ: 19-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قامت الادارة العامة للدفاع المدني بولاية الخرطوم بحملة تعقيم كبري بالولاية من جائحة كورونا حيث شملت الحملة الخرطوم والسوق المركزي والمناطق المحيطة به وقد شرف الحملة مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عزالدين الشيخ ومدير الدفاع المدني بالولاية اللواء عثمان عطا واللواء عيسى آدم وضباط من شرطة الولاية ، وشاركت في الحملة بحسب صحيفة آخر لحظة، عشر عربات من الدفاع المدني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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