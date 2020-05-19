ترامب يمهل منظمة الصحة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية

أمهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

وقال ترامب في رسالة إلى المنظمة بحسب سونا، مساء الاثنين: “المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان شهر ديسمبر 2019​​​”.

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ولفت الرئيس الأمريكي في رسالته، إلى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

إلى ذلك أعلن الرئيس ترامب أنه كان ينظر في تقليص التمويل الأمريكي السنوي لمنظمة الصحة العالمية من 450 مليون دولار حاليا إلى 40 مليون دولار، أي إلى نفس ما تقدمه الصين تقريبا، مشيرا إلى أن بكين تقدم للمنظمة 38 مليون دولار في السنة.

وأصدرت إدارة ترامب في وقت سابق، تعليمات إلى إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية لمعرفة ما إذا كانت السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفي معلومات حول بداية جائحة “كوفيد-19”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)