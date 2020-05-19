المالية بالنيل الابيض تكشف حقيقة حذف البديل النقدي

الخليج 365 :

اكد مدير عام وزارة المالية بالنيل الابيض دكتور عمر محمد ابراهيم ان مرتبات العاملين بالولاية جهزت وفق توجيهات وزارة المالية الاتحادية عبر لجنة مختصة و التى رفعت الاجور كاملة لها وستصرف قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

ونفي حذف وزارة المالية بالنيل الابيض البديل النقدي و بدل لبس من الأجور بعد الزيادة الكبيرة، و أضاف ان لجنة الولاية المختصة رفعت الأجور كاملة الي الوزارة الاتحادية .

وابان أن وزارة المالية الاتحادية قررت إرجاء بدل اللبس و البديل النقدي لوقت آخر حيث يتم جدولته حسب سياسته.

واوضح فى تصريح صحفي بحسب وكالة الانباء (سونا) ان القرار شمل كل ولايات السودان و ليس ولاية النيل الابيض وحدها