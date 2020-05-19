المالية بالنيل الابيض تكشف حقيقة حذف البديل النقدي

الخليج 365 :
اكد مدير عام وزارة المالية بالنيل الابيض دكتور عمر محمد ابراهيم ان مرتبات العاملين بالولاية جهزت وفق توجيهات وزارة المالية الاتحادية عبر لجنة مختصة و التى رفعت الاجور كاملة لها وستصرف قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
ونفي حذف وزارة المالية بالنيل الابيض البديل النقدي و بدل لبس من الأجور بعد الزيادة الكبيرة، و أضاف ان لجنة الولاية المختصة رفعت الأجور كاملة الي الوزارة الاتحادية .
وابان أن وزارة المالية الاتحادية قررت إرجاء بدل اللبس و البديل النقدي لوقت آخر حيث يتم جدولته حسب سياسته.
واوضح فى تصريح صحفي بحسب وكالة الانباء (سونا) ان القرار شمل كل ولايات السودان و ليس ولاية النيل الابيض وحدها
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