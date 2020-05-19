توقعات بتوقف المصانع الخميس المقبل

الخليج 365 : توقع رئيس غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال توقف المصانع الخميس المقبل مع اقتراب العيد ونقص العمالة بسبب تمديد الحظر. وقال كمبال لـ (السوداني) إن هناك نقصاً كبيراً في العمالة ما أدى إلى تناقص الإنتاج بما لا يقل عن 25٪ وقال إن المشرفين على الورديات بالمصانع اقترحوا إيقاف الورديات باعتبارها غير مجدية حالياً مع استمرار النقص في العمالة مشيراً لتوقف عدد من الأقسام بالمصانع. وأكد وجود فجوة في السلع العيدية وعدم وجود مخزونات منها لدى المصانع.

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