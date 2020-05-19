شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد خالد ليمونة مسؤول الإعلام بالتحالف المريخي في تصريحات أدلى بها لأول النهار اتفاق كل الكيانات والمسميات في الساحة المريخية على خيار سحب الثقة من مجلس الادارة الحالي، ونوه ليمونة إلى ان هذا الإجماع لم يحدث في نادي المريخ على مدى 20 عاما وارجع ذلك للفشل الذريع للمجلس في كل الملفات الامر الذي فرض عليهم التحرك بقوة من اجل وضع حد لمشواره بالتنسيق مع كل الكيانات، وكشف ليمونة عن الخطوات المتسارعة لسحب الثقة عن المجلس الحالي بجمع التوقيعات والاطاحة بالمجلس بقوة القانون.. وأبان ليمونة إن كل أهل المريخ الآن على قلب رجل واحد من أجل وضع نهاية سريعة لمجلس سوداكال. صحيفة أول النهار
كانت هذه تفاصيل خبر ليمونة : لأول مرة تتفق كل الكيانات المريخية على الإطاحة بمجلس سوداكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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