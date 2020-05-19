الولاية الشمالية تسلم 170الف جوال قمح للبنك الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد البنك الزراعي توفر السيولة فى فروعه بالولاية الشمالية لشراء المزيد من القمح بعد استلامه حوالى ١٧٠ الف جوال قمح من المزارعين بالسعر التركيزي المعلن واعلن تواصل العمل لشراء المتبقى من المحصول لدي المزارعين في حقول الانتاج

و أعلن ذلك في تصريح ( لسونا ) ا لاستاذ أبوزيد سالم هلال مدير القطاع الشمالي للبنك الزراعي بالولاية ، وقال انه تمت تغدبة فرع دنقلا بمبالغ مقدرة من الإدارة العليا للبنك الزراعي بالخرطوم بتاريخ الثاني من أبريل الماضي لمقابلة شراء محصَو ل القمح من المزارعين بالسعر التركيزي المعلن نافيا وجود أي أزمة سيولة بفروع البنك بالولاية

وأضاف قائلا: بأن فروع البنك بالولاية تحسبا للانتاجية العالية لمحصول القمح هذا العام بادرت منذ وقت مبكر بالتجهيز لاستلام المحصول والعمل على توفير مواعين التخزين بابجار عدد من المخازن ، وذلك تنفيذا لقرارمجلس الوزراء رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في أول مارس بتوجيه البنك الزراعي باستلام وشراء القمح من المزارعين.

وتطرق الى موافقة الإدارة العليا للمخزون الاستراتيجي بتخصيص حصة من المخزون لمطاحن الفردوس بمدينة دنقلا لأول مرة لتساهم بدورها في توفير الدقيق للولاية بافل تكلفة ، مشيرا إلى أن البنك قام بترحيل كمية مقدرة لمطاحن الفردوس حتى تستطيع توفير الدقيق المدعوم لمخابز الولاية بدلا من ترحيله من مطاحن الخرطوم وتقليل تكلفة الترحيل

وقال إن البنك تسلم حتى الآن كميات مقدرة من القمح منذ بداية الحصاد فصلها كالاتي :- ٣٠ الف جوال من ( مشروع البرير الزراعي ) ، ٩٠٠جوال ( مشروع الطلعة بالسليم شرق ) ، ٥٣ الف جوال ( مشروع الراجحي )الزراعي تم تسليمها لمطاحن سين بالاضافة لاستلام ٢١ الف جوال من مشروع امطار. وتوقع سيادته استلام المزيد من الكميات في ظل الانتاجية العالية للقمح هذا الموسم