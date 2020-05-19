تهديد اي سفينة يعد بمثابة تهديد لجميع سفن العالم الموجودة في المياة الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عباس موسوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن ادارة ترامب تسعى لإثارة فوضى عالمية عبر محاولتها عرقلة ناقلات الوقود الإيرانية، المتوجهة إلى فنزويلا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن التجارة الحرة حق قانوني بين الدول المستقلة، منتقداً التدخل الأمريكي في العلاقات التجارية بين البلدان.

ودعا موسوي بلدان العالم إلى الاستنفار من أجل الدفاع عن القيم الدولية التي تتبناها الأمم المتحدة.

وأوضح أن ردّ بلاده سيكون قاسياً في حال تدخلت الولايات المتحدة بناقلات الوقود الإيرانية (المتوجهة إلى فنزويلا)، مبيناً أن طهران تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد واشنطن بهذا الخصوص.

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وكانت مصادر أفادت أن البحرية الأميركية أرسلت أربع سفن حربية وطائرة بوينج بي-8 بوسيدون إلى منطقة الكاريبي للقيام بعمليات قرصنة يحتمل ضد سفن الوقود.

ونقلاً عن مصدر أمني إيراني ان القوانين والحقوق الدولية تكفل حق العبور لجميع سفن العالم برمتها، لذا فإن تهديد اي سفينة يعد بمثابة تهديد لجميع سفن دول العالم الموجودة في المياة الدولية، وأي تهديد يعرض لجميع أمن دول العالم للخطر.

واضافت مصادر اخرى أن أي تحرك من الولايات المتحدة “مثل القراصنة” ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا ستكون له تداعيات

وإذا كانت تنوي امريكا خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد دون تداعيات.