العراقيون معا ضد الارهاب الداعشي الامريكي.. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

منذ ان اعلن العراق انتصاره الكبير على عصابات داعش الارهابية المجرمة وتحرير اراضيه وانهاء الخلافة المزعومة ، منذ ذلك الوقت والعالم يعرف والعراقيين اكثر معرفة من غيرهم ان التآمر عليهم لن يتوقف ، وإن اطرافا اقليمية ودولية ستحاول أحياء داعش لتوظيفها فى مشاريعها الهادفة للسيطرة على العراق أو على الاقل تفكيكه واضعافه خدمة للمشروع الصهيو امريكى الذى ما جاءت داعش اساسا إلا لفرضه ، وسوف يستمر تعاون من صنعوا داعش ومن دعموها لاستثمارها كورقة رابحة بها يحققون مرادهم ويقطعون اوصال محور المقاومة ويمنعون اتصال جبهات العز عبر طريق طهران بغداد دمشق بيروت .

انتصر العراق على الارهابيين وانهى الخلافة المزعومة لكن شكلت امريكا تهديدا لاستقراره وامنه ، وهى بدورها المعروف فى صناعة داعش واستمرارها فى دعم التنظيم الارهابى المجرم فانها تكون احدى مهددات الامن العراقى ، والعراقيون يعرفون ذلك.

وفى الأيام الماضية نشطت عصابات الإجرام الداعشى الارهابى وهاجمت بعض المناطق فى العراق وقتلت بعض المجاهدين العراقيين الأمر الذى وحد الشعب خلف القوات الأمنية ، واعتبر الجميع ان الاعتداء على الحشد الشعبى إعتداء عليهم ، وإن سقوط بعض افراده شهداء انما هو بمثابة حرب على كل العراقيين فهبت طلائع المجاهدين تدعمهم جماهير الشعب لمطاردة المجرمين لتطهير البلد منهم ، وقد اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي ، يوم الاحد عن انطلاق عمليات “أسود الجزيرة” لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع سوريا ، مبينة انها باشراف العمليات المشتركة.

ان التصدى لارهابيى داعش يوحد العراقيين وقد تمثل ذلك عمليا فى زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمى قبل يومين لادارة الحشد الشعبى وقوله ان الحشد قوة رسمية عراقية ، وانه لن يسمح لاحد فى الداخل أو الخارج بالاعتداء عليها ، وقال السيد الكاظمى انه لا مكان فى حكومته مطلقا لاى متآمر على الحشد ، ولم يكتف السيد رئيس الوزراء بكلماته ودعمه السياسى هذا للحشد الشعبى انما ارتدى زيه فى خطوة رمزية تبين تكاتف القيادة مع الحشد فى تصديه للارهاب الداعشى والامريكى على السواء.