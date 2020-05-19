إصابة رياك مشار وزوجته وحراسه الشخصيين بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مكتب ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان، في بيان اليوم الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة مشار وزوجته أنجلينا تيني بفيروس كورونا.
وحسب “رويترز” أضافبيان المكتب، أن الاختبارات أثبتت إصابة “عدد من موظفي مكتب مشار وحراسه الشخصيين” بكوفيد-19.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري ذكر بيان لمكتب الرئاسة في جنوب السودان أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، دون الكشف عن هوية الضحية أو أي تفاصيل أخرى.
وحتى ذلك التاريخ سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وقالت الأمم المتحدة إن الإصابات رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.
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