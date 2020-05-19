الجيش الليبي: انسحابنا من قاعدة “الوطية” تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييى، العميد خالد المحجوب، عن أن انسحاب الجيش من قاعدة “الوطية” تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.

وقال المحجوب في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إن “قاعدة الوطية لم يكن بها أي طائرات، ولم يتواجد بها سوى قوة محدودة لحراستها”.

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييى أن: “تركيا أصبحت بالفعل غازيا ومعتديا يقاتل بضباطه، وجنوده على الأراضي الليبية، ويعتدي بشكل مباشر على قواتنا المسلحة”.

وتابع أنه: “خلال الأيام الماضية كبدنا المليشيات خسائر فادحة”.

وأشار المحجوب إلى أن “الجيش الليبي مستمر في قتال العدو التركي، مهما كان حجم المواجهة، ومهما كانت التضحيات”.

واختتتم، “ما حدث اليوم ستكون نتائجه إيجابية على مستقبل سير المعارك في ليبيا”.

وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، اليوم الاثنين، عن بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، في بيان: “قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية”.