ترامب يطلق تهديدا وتحذيرا خطيرا لمنظمة الصحة العالمية

الخليج 365:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تهديدا لمنظمة الصحة العالمية معلنا عن مهلة أقصاها 30 يوما لإجرائها إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

ذكر موقع “the Hill” الأمريكي نقلا عن ترامب الذي قال “المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية نحو 450 مليون دولار سنوياً.

هذا وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، في وقت سابق، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

هذا وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، تعليمات إلى إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية لمعرفة ما إذا كانت السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفيان معلومات حول بداية جائحة “كوفيد-19”.

سبوتنيك