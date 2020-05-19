تفاقم الصراع بين وزير المالية وقحت

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تواصلت حملات المواجهة بين وزير المالية من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة اخرى ، ووصل الخلاف بين الطرفين حدا وصف فيه السيد الوزير افكار قحت بانها بالية ، وكان السيد الوزير قد قال ان هذه القوى ليس لها معرفة وتتدخل فى ما لايعنيها ، وقال ليس من الممكن لاى وزير ان يستمع الى مثل هؤلاء الذين لايعرفون شيئا والمشكلة أنهم يظنون أنهم من أهل المعرفة ، مؤكدا ان أى وزير يحترم نفسه لايمكنه القبول بما تفرضه عليه جماعات ليست مؤهلة للحديث فى هذا الجانب ، وقال الدكتور ابراهيم البدوى اساسا لايحق لقوى إعلان الحرية والتغيير ان تتدخل فى هذا الأمر لاهى ككل ولالجنتها الاقتصادية.

من جانبها رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير بشدة كلام السيد الوزير واعتبرته ليس مناسبا ، وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير ان الوزير غير موفق فى وصفه لافكارهم بالبالية ، وقالت قحت ان اللجنة الاقتصادية التى انتقدها السيد الوزير تكونت بقرار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجاء اختيار أعضائها من كل الكتل داخل الحاضنة السياسية، وهي جسم اساسي من أجسام قوى الحرية والتغيير ، وقالت قحت لا يحق لوزير المالية أن يصفها بغير ذلك أو يقرر عدم تمثيلها للحرية والتغيير.

وقالت ان افكار وزير المالية هي البالية وهي التي عفا عليها الزمن ولا تتوافق مع متطلبات الواقع الراهن في السودان ولا تستجيب لمشكلاته، إذ انها أفكار مغلقة ومكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي البالية، ولم تأت نتيجة لدراسة الواقع الافتصادي في السودان ولذلك أدت سياسات وزير المالية الى المزيد من التدهور الاقتصادي والى ازمة اقتصادية طاحنة.

قحت تحدثت ايضا عن تناقض افكار وزير المالية مع مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 7(4) من الوثيقة الدستورية ، وقالت ان وزارة المالية فشلت فى معالجة الأزمة الاقتصادية ، وشهدت العملة الوطنية تدهورا كبيرا فى قيمتها ، كما غابت أسس التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الراهنة.

قحت قالت انها اضطرت بعد أربعة أشهر من التخبط الى تكوين لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا لمعالحة الأزمة والتي استندت على البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والمستوحاة من متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن في السودان وشعارات الثورة والتي وصفها وزير المالية بانها بالية وهي نفس البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية على وزير المالية يوم 9 ديسمبر 2019 في اجتماعه معه لمناقشة الموازنة وجددت تمسكها بتلك البدائل وتتمثل تلك الاطروحات في تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، بجانب تجريم التجنيب ، والغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار ، وانشاء بورصة الذهب والصادرات وشركات المساهمة العامة، وضم شركات الأنظمة العسكرية والأمنية والشرطية لوزارة المالية ، وتحويل الاموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك التمكين لدعم الموازنة عبر صندوق لهذا الغرض ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتبديل العملة وطرح مبادرة لدعم الشعب للموازنة (حملة القومة للوطن) والاستجابة لمبادرة المغتربين بدعم بنك السودان بالوديعة الدولارية، وتكوين التعاونيات لنقل السلع من المنتج للمستهلك دون مرور بالوسطاء.

واوضحت اللجنة أن هذه هي الافكار التي ظلت تطرحها وتصر عليها وهي التي كونت لها لجنة الطوارئ الاقتصادية عدة لجان لتنفيذها على أرض الواقع بعد أن تجاهلها وزير المالية ولو تم تطبيقها منذ ان طرحتها اللجنة الاقتصادية في ديسمبر الماضي لما كانت هنالك أزمة اقتصادية.

ورأت قحت أن حديث الوزير يعكس عدم فهمه ، وقصور كبير في استيعابه0 حقيقة ان برامج الحاضنات السياسية يحتل الاقتصاد فيها محوراً رئيسياً ومركزياً يُقاس بموجبه نجاح أو فشل الحاضنة.

انه الصراع المستعر بين قحت ووزير المالية وقد وصل الى مراحل متقدمة اعتبر فيها كل طرف ان الاخر جاهل ومعيق لخطة الاصلاح الاقتصادى ، ووصول الصراع لهذا الحد ربما ربما يعرقل عمل الحكومة.