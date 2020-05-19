ضرورة المحاكمة الرادعة لمطلقي الرصاص

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حدث مؤسف شهدته نقطة ارتكاز منطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم وذلك عند قيام احد أفراد الارتكاز باطلاق الرصاص على ركشة عبرت فى زمن حظر التجوال رافضة التوقف ، وأدى اطلاق النار الى مقتل شخصين على الفور.

ليس هناك خلاف حول ان الناس مطالبة بالالتزام التام بالضوابط التى تحددها الجهات المختصة ، وعلى المواطنين ان يعلموا ان كل مايتخذ انما هو لصالحهم وليس عليهم التذمر حتى وإن كان الحظر صعبا والتضييق قاسيا ، لكن لا شك ان الخطر الأكبر والتهديد الاصعب لحياة الناس انما يتمثل فى هذا الوباء الفتاك سريع الانتشار والذى يجتهد العالم من اجل التصدى له وتقليل فرص انتشاره واحدى طرق الوقاية والحيلولة دون اتساع دائرته هى فرض التباعد الاجتماعى وتقليل الاختلاط بين الناس .

المواطنون يدركون ذلك ، وعليهم احترام الضوابط ومراعاتها وعدم كسرها والمساعدة فى تطبيقها ، وعلى الجانب الاخر توجد القوى الأمنية – بمختلف وحداتها وتشكيلاتها – وهى التى تشرف على تنظيم حياة الناس ومساعدتهم فى منع الخطر الداهم من ان يصل اليهم ، وتعمل لاجل فرض الانضباط وتطبيق حظر التجوال ومنع الناس من الاختلاط بقدر المستطاع حماية لهم ،وتقوم الجهات الأمنية بدور كبير ومقدر فى هذا الجانب تستحق الشكر عليه والثناء والتقدير .

ويلزم على ادارة القوى الأمنية ان تنتبه جيدا للتصرفات الفردية لبعض منسوبيها والتى لايمكن القبول بها ، واحيانا تترتب عليها نتائج كارثية لايمكن تداركها كما حدث فى منطقة ابوحمامة قبل أيام قليلة ، وهو حدث مرفوض

حتما ومستنكر ويصب فى خانة احداث الوقيعة بين المواطنين والقوى الأمنية ، ومع انه سلوك فردى لكن فداحة الخطأ وحجم المصاب يفرضان على القوى الأمنية تقديم اعتذار واضح للشعب وقد فعلت ، وعليها توقيف مطلق النار فورا وقد فعلت ، وتقديمه لمحاكمة رادعة تمنع غيره يوما من الوقوع فى مثل خطيئته واقتراف جرمه وهذا ماوعدت به القوى الأمنية وعليها تنفيذه فورا واطلاع الناس عليه أولا بأول.

ولايفوتنا ان ننقل كلمات الوزير فيصل محمد صالح فى تعليقه على هذا الحدث ونحن نؤيده فى ما قال .

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن تطبيق إجراءات الحظر العام المفروض بشأن محكافحة جائحة “كورونا” لا يحتاج لاستخدام الرصاص، ودعا السلطات المعنية لاستخدام إجراءات كثيرة مختلفة وحاسمة وحازمة في تطبيق الحظر.

وقال فيصل، في تصريحات صحفية بالمنصة الإعلامية لمكافحة كورونا مساء “الأحد”، إن حادثة “أبو حمامة” “مؤسفة”، وأكد أن الحكومة وجهت السلطات المسؤولة الشروع في التحقيقات اللازمة وأشار إلى القبض على مطلق النار.

وأضاف: ” لسنا أمام خيارين إما عدم ضبط وربط وإما بالرصاص لم يكن من داعي لذلك على الاطلاق”.

ونوه صالح إلى أن هنالك إجراءات كثيرة يمكن للسلطات إتباعها مثل سحب الرخص والغرامات وتقديم المخالفين للمحاكمات وغيرها- وقال “لكن الأمر لا يحتاج مطلقاً لاستخدام الرصاص لمنع شخص تجاوز الارتكاز”.

وأعرب فيصل عن أمله في اتخاذ السلطات للإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث