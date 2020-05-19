جهاز المخابرات: إعادة هيئة العمليات معلومة غير صحيحة

أفاد جهاز المخابرات العامة، أن ما تداولته وسائل الإعلام عن إعادة هيئة العمليات، معلومة غير صحيحة.

وأكد في بيان له اليوم الثلاثاء بحسب صحيفة السوداني، أن التخويل للجهاز بسلطات التفتيش والاعتقال والاستجواب من صميم واجبات الجهاز.

وأضاف: يعمل الجهاز بكامل صلاحياته وأدواته والتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية لأجل بسط الأمن وقطع دابر المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن الوطن واستقراره ورفاهه .

وكانت صحيفة (المجهر) نشرت خبراَ مفادة أن مصدرا مطلعا أبلغها عن إعادة هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة وإعادة بعض صلاحيات جهاز الأمن في القبض والاعتقال والاستجواب.

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وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة، أكدت لها صدور إشارة رسمية بجهاز المخابرات الوطني بإرجاع صلاحيات المادة (125) للمخابرات والخاصة بالتفتيش والقبض والتحفظ.

وأوضح جهاز المخابرات، أنه يؤكد حرصه على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني، بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الإلتفات لكل أنواع النشر والبث ذات الصلة بالجهاز إن لم يكن مصدرها مؤسسات الجهاز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)