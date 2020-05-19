والي سنار يؤكد عدم قيام صلاة العيد بالولاية

أكد والي سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد، عدم قيام صلاة العيد بجميع محليات الولاية، منوهاً الى أنهم سيطبقون قرار الطوارئ الصحية على كل من يخالف الأمر.
واستمع والى سنار بحسب صحيفة السوداني، الى معوقات العمل التى تواجه غرفة الطوارئ الصحية بالولاية والتدخلات التي تمت والموقف الصحي بالولاية مؤكدا تسخير كافة إمكانات الولاية للطوارئ الصحية
من جانبه أكد وزير الصحة المكلف بسنار د.علم الهدى ابوكليب أن الولاية سجلت اليوم، حالة واحدة بمحلية السوكي وهي حالة وفاة، فيما أكد مدير الطوارئ والأوبئة علاء الدين يوسف، أن حالات الاشتباه التراكمية بلغت 192 حالة و 25 حالة شفاء. وقال إن كل الحالات تتلقى الرعاية بمراكز العزل بالولاية، داعيا المواطنين لاتباع الارشادات التى تأتيهم من الوزارة وتنفيذ موجهات حكومة الولاية والعمل بقانون الطوارئ الصحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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