الارصاد :الحرارة تحافظ على قيمها في معظم أنحاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة العظمى و الصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد مع طقس غائم طوال اليوم في معظم البلاد .

وأشار التقرير بحسب سونا، إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت 43 درجة مئوية بمدينة دنقلا وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة الجنينة وكانت 21 درجة مئوية.

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وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 39 درجة وأدناها 28 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تسود في معظم انحاء البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)