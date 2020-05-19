حمدوك يُشيد بجهود هيئة محاميي دارفور

تسلم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك مذكرة هيئة محاميي دارفور المتعلقة بالوضع الأمني في السودان بصورة عامة ودارفور بوجه خاص، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد هيئة محاميي دارفور برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الدومة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود هيئة محاميي دارفور ودعا إلى مواصلة تعاونها في كافة القضايا المرتبطة بالوضع في دارفور.

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وأوضح الأستاذ صالح محمود نائب رئيس هيئة محاميي دارفور في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب صحيفة الوطن،أن المذكرة تضمنت قضايا محددة من بينها الوضع الأمني في دارفور خاصة مع اقتراب موعد خروج بعثة اليوناميد ومع بداية الموسم الزراعي، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى الطلب الذى قدمه رئيس مجلس الوزراء للأمم المتحدة بخصوص التحول للبند السادس وأضاف الأستاذصالح محمود أنهم تبينوا أهداف ومقاصد رئيس الوزراء من هذا الطلب نظراً لوجود ضرورة لإعمال الفصل السادس.

وقال الأستاذ صالح محمود أنه إذا تحقق السلام بموجب الفصل السادس فستكون هنالك فرصة كبيرة جداً لضحايا الحروب والنزاعات في كل مناطق الحروب بالسودان، موضحاً أن اللقاء أمن على أهمية مواصلة المشاورات بخصوص الوضع في دارفور رئيس الوزراء وهيئة محاميي دارفور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)