النور باشري: “كورونا” فرصة للاتحاد لوضع روشتة لأمراض الكرة

رأي النور طه باشري الأمين العام لنادي حي العرب بورتسودان أن الحديث عن استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الحالية يحمل استهتارا واضحا بوباء أدخل الرعب والهلع في دول العالم الأول مبينا أن ناديه سيكون أكثر المتضررين حال إلغاء النسخة الحالية بعد أن أنفق مجلس الإدارة مبالغ كبيرة ووصل للنقطة (40) واقترب من الظفر باحدي بطاقات التمثيل الإفريقي ولكن كل ذلك لا يعني شيئا مقابل صحة وسلامة الوسط الرياضي.

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واعتبر باشري بحسب صحيفة اليوم التالي، أن الحديث عن تتويج المريخ أو الهلال لا معني له ذلك أن التفكير في الوقت الحالي يجب أن ينصب علي كيفية محاربة المرض معربا عن أمله في أن يستفيد اتحاد الكرة من فترة توقف النشاط في وضع حلول لأمراض الكرة السودانية مؤكدا أن التواصل أصبح متاحا من علي البعد دون الحاجة لإجتماعات في مكاتب مغلقة. ونبه إلي أن الدوري السوداني فقد الكثير في السنوات الآخيرة وهو أمر واضح لكل متابع لكرة القدم.

واعتبر الأمين العام للسوكرتا أن عودة الدوري بالضوابط والموجهات التي وضعها الاتحاد الدولي سيكون أمرا بالغ الصعوبة وأشبه بالمستحيل لافتا لضعف وقلة الإمكانات وصعوبة الإلتزام بالموجهات الصارمة مشيرا إلي أنه كرياضي يتمني عودة النشاط اليوم قبل الغد ولكن ليس علي حساب الصحة والسلامة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)