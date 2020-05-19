إصابة (10) أطباء بمستشفى نيالا ومدير عام وزارة الصحة ومدير الوبائيات ومدير المستشفى بفايروس كورونا

أصيب (10) أطباء ومدير عام وزارة الصحة ومدير الوبائيات ومدير عام مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور بفايروس كورنا بجانب خمسة اخصائيين وصيدلي وفني معمل فضلا عن وأطباء اخرين الايام الماضية. فيما تنذر الاوضاع هناك بكارثة صحية ربما تؤدي الى إغلاق مستشفى نيالا امام المرضى حسب مصادر بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تحدثت لصحيفة اليوم التالي. Advertisements واطلق المرضى والمواطنون صيحة استغاثة للحكومة الاتحادية ووزارة الصحة الاتحادية لجهة التدخل السريع لإنقاذ الأوضاع الكارثية والمأساوية بالولاية حسب وصفهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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