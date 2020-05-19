عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

لجان مقاومة ام بدة تطالب سلطة إزالة التمكين بضرورة تكوين لجنة خاصة

د.حمدوك يرحب بمبادرة الشيخ أزرق طيبة لإكمال السلام

عاصم البنا يكشف سعر الطائرة الخاصة التي ينوي شرائها

مدير عام قوات الشرطة يقف على مجمل الاحوال الجنائية والامنية بولاية كسلا

استشاري في الأحياء الدقيقة يطالب بتطبيق التباعد الاجتماعي لمجابهة الكورونا

إصابة نائب الرئيس “رياك مشار” وحرمه “أنجلينا تينج” بفيروس كورونا

رئيس الوزراء يُشيد بجهود هيئة محاميي دارفور

الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم على احكام التنسيق لضبط ورقابة وانسياب السلع الاستراتيجية

القوات المسلحة تكشف عن مكان مقبرة شهداء 28 رمضان

جمعة : يستنكر قرار مناوى ويؤكد عضوية الحركة داخل الثورية

الوساطة : تعلن بدأ التفاوض في مرحلة القضايا القومية وتصفها بالنهاية

انفصال حركة مناوي من تحالف الجبهه الثورية رسميا

الجبهة الثورية : تنفي وجود اى إنشقاق في صفوفها

اليوم التالي

إصابة (10) أطباء بمستشفى نيالا ومدير عام وزارة الصحة ومدير الوبائيات ومدير المستشفى بفايروس كورونا

حمدوك يرحب بمبادرة الشيخ أزرق طيبة لإكمال السلام

المحكمة العليا الأمريكية تفرض مزيدا من التعويضات على السودان في تفجير سفارتين أمريكيتين

العدل تصدر بياناً حول قضية تفجير سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام

آخر لحظة

مصرع (3) قضاة إثر حادث مروري

غندور يرحب بزيادة الاجور

الامارات تسمح بعودة المقيمين المتواجدين بالخارج أول يونيو المقبل

توقيع ميثاق (القلد) بين البني عامر والنوبة

حمادة صدقي يكشف أسباب مغادرته الهلال

الجريدة

ﻗﻴﺎدي ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ : زﻳﺎدة اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ اﻧﻔﺠﺎري

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ وﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺒﺮة ﺷﻬﺪاء ( رﻣﻀﺎن٢٨)

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ : الاﻣﺔ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﺤﺖ واﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻦ ﻳﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ

» اﻟﺜﻮرﻳﺔ«:اﻟﺴﻼم ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ

اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد إﻧﺸﻘﺎق ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ

ﻗﻴﺎدي ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ : زﻳﺎدة اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ اﻧﻔﺠﺎري

أخبار اليوم

حمدوك: السودان حريص على ترقية وتطوير العلاقات مع إريتريا

الوفد الحكومي لمفاوضات السلام والجبهة الثورية يبحثان القضايا القومية

بروفيسور بوب يحذر من ارتفاع معدلات الكساد الاقتصادي

مدير عام قوات الشرطة يطلع علي الاوضاع الامنية بكسلا

الجبهة الثورية تنفي وجود اى إنشقاق في صفوفها

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الوطن

البرهان :البعثة الاممية لدعم السلام بدون قوات عسكرية

الحكومة تمدد الحظر لإسبوعين وتمنع السفر بين الولايات

العدل السودان لاعلاقة له بتفجيرات نيروبي ودار السلام

إصابة رياك مشار بفايروس كورونا

الكشف عن مقابر ضباط ٢٨ رمضان

الزام السودان بتعويضات اضافية تبلغ ٤ مليار دولار في قضية تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام

مجمع الفقه يتحرى هلال شوال يوم السبت

غرق خمسة شباب بالنيل الازرق قبالة برج الاتصالات

نجل نافع يكشف أوضاع المعتقلين ويحذر

السوداني

إعادة صلاحيات جهاز الأمن السوداني “المجمدة” في الاعتقال و الاستجواب والتفتيش

مجلس الأمن والدفاع يوافق على تمديد الحظر الشامل

محكمة أمريكية تفرض مزيدا من التعويضات على السودان في تفجير سفارتين أمريكيتين

اتفاق بين السودان وإثيوبيا على تأمين الحدود المشتركة ضد أي أنشطة غير قانونية

النيل الدولية

تمديد الحظر بولاية الخرطوم لاسبوعين

واشنطن تتخذ قرارا ضد السودان يصعب خروجه من قائمة الإرهاب وبيان لوزارة العدل

تحديد موقع محتمل لمقبرة شهداء 28 رمضان

امر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل للقمح بالشمالية

السوداني الدولية

(السوداني الدولية) تدفع السلطات لمجابهة (كورونا) بمربع موبوء في أم درمان

الجبهة الثورية : لا وجود لأي إنشقاق داخل صفوفنا ..

وسط ترقب وقلق كسلا تتنفس الصعداء توقيع القلد لتهدئة الأوضاع بين النوبة والبني عامر

زيادة حصة نهر النيل من الوقود والغاز

عمال النظافة بمحلية ام درمان يستنجدون بحميدتي

صوت الأمة

العدل تنفي علاقتها بتفجير السفارتين موضوع الغرامة المليارية

التعايشي: ما يحدث داخل الثورية مؤسف

قرار رئاسي باعتبار ضبط 28 رمضان من الشهداء

الجبهة الثورية تؤكد إنشقاقها ألى مجموعتين بعد رفض إإصلاحات

صحيفة القوات المسلحة

رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة الـ(يوناميد) في دارفور

مجلس الأمن والدفاع يوافق على تمديد الحظر بالخرطوم لأسبوعين

اللجنة السياسية بين السودان وإثيوبيا تختتم أعمالها باديس ابابا

عضوا مجلس السيادة الفكي وقاضي يشهدان توقيع (القلد) بكسلا