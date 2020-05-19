إعادة صلاحيات التفتيش والاعتقال لجهاز المخابرات العامة السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (السوداني) عن إعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة السوداني، بحسب ما جاء فى المادة (50) من قانون الأمن الوطني للعام 2010 القبض والاعتقال والاستجواب والتفتيش.

وأوردت صحيفة المجهر اليوم، عن إعادة هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، كما تم تشكيل لجنة لإستلام مقاره.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أجرى تعديلات جزئية في أغسطس من العام الماضي الحقها، علي قانون الامن الوطني، بمرسوم دستوري، عدل اسم الجهاز ليصبح المخابرات العامة، كما جمد المادة 50 التي تسمح بممارسة سلطتي التفتيش والاعتقال، تماشياً مع روح الثورة عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ.