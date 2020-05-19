شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد أسواق العاصمة الخرطوم تراجعاً حاد في القوى الشرائية وضعف وجود لمعظم التجار والذين أغلقوة محالهم بسبب الحظر ووصفوا الموسم الحالي بالمخيب للآمال واشار رئيس تجار القطاعي بسوق أمدرمان أحمد النو وفق صحيفة ( السوداني) بأن الأسواق مغلقة إلى هذا اليوم وهنالك ضعف حاد في القوى الشرائية، وقال إن أغلب التجار والمواطنين كانوا يتوقعون رفع حظر جزئيا . واضاف تاجر سلع ببحري عمر التجاني أن 80% من المحلات التجارية مغلقة والعاملة منها تشهد ضعفاً كبيراً في حركتي البيع والشراء وغالبهم جاءوا للاسواق لانهم اجبرتهم التزاماتهم المالية وايجار المحال. المادة السابقة الجيش الليبي: انسحابنا من قاعدة “الوطية” تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك المقالة القادمة شاهد: سوداني يتصدر نشرة الأخبار في الكويت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع حاد في القوى الشرائية بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.