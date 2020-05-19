وزارة المالية تؤكد صرف رواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى مسؤول رفيع بوزارة المالية السودانية الاثنين ما أشيع عن إصدار وزارته قرارا بإيقاف صرف رواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الراتبي الجديد، وأكد أن التسليم وفق التعديل الجديد سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبدأت الحكومة السودانية منذ مطلع هذا الشهر تطبيق زيادات غير مسبوقة على رواتب العاملين في الخدمة المدنية بنسبة بلغت أكثر من 500 % ما أشاع ارتياحا واسعا وسط موظفي المصالح الحكومية.

وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية أزهري موسى حسن لـ (سودان تربيون): “لم تصدر أي توجيهات من المالية بإيقاف صرف الرواتب لأي جهة بمن فيهم أساتذة الجامعات”.

واتهم أزهري جهات لم يسمها بالسعي للتخريب، وأكد أن وزير المالية لم يوجه بإيقاف الصرف.

وأضاف ” اعتبارا من الغد – الثلاثاء-سيتم تسليم رواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الجديد وسيكون هذا هو الرد العملي على ما اثير”.

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وكان تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا التابع لتجمع المهنيين السودانيين قال في بيان إن متابعاتهم مع وزارة التعليم العالي أفادت بوقف وزارة المالية صرف الرواتب لأساتذة الجامعات بالهيكل الجديد بناء على مذكرة دفعت بها مجموعة منتمية للنظام المعزول بالجامعات.

وأبدى التجمع استغرابه لصدور القرار والرضوخ لآراء من أسماهم “شرذمة لا تمثل الأساتذة “.

ويتقاضى بعض أساتذة الجامعات راتبا يصل الى حوالي 3 الاف جنيه، لكن بموجب التعديلات الجديدة على الهيكل سيصل الراتب الى نحو 20 ألف جنيه.

وكشفت مصادر متطابقة لـ ” سودان تربيون” عن اجتماع سيعقد الثلاثاء بوزارة المالية لمناقشة رواتب أساتذة الجامعات بعد التعديلات التي أدخلت عليها.

كما رجحت صرف منحة العيد ورواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الجديد قبل حلول عيد الفطر بما يحقق رضا هذه الشريحة المهمة.