زيادة حصة نهر النيل من الوقود والغاز

الخليج 365 : كشف اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين والي نهر النيل عن وصول كميات كبيرة من سلعة الغاز للولاية واشار الوالي لنجاح المساعي والاتصالات التي تمت مع وزير الطاقة والتعدين ووكيل الوزارة في زيادة حصة الولاية من الغاز وذلك لمقابلة احتياجات المواطنين من هذه السلعة المهمة خاصة في هذا الشهر الفضيل وفترة عيد الفطر المبارك ووجه الوالي المحليات بضرورة المتابعة والمراقبة لضمان توزيع الكميات الواردة بكل عدالة وشفافية حسب الاحصائيات الرسمية كما وجه الأجهزة الأمنية بمواصلة مجهوداتها والمزيد من الرقابة اللصيقة لضمان وصول السلعة للمواطن وكذلك اشار الوالي لدور الرقابة الشعبية واهميته في حفظ حقوق المواطن كما اشار لأهمية ودور الإعلام بكافة وسائله للتبصير باي مخالفات تجاه عمليات التوزيع وشدد على أنهم وعبر الأجهزة المختصة والعدلية بالمرصاد لأي متلاعب بقوت وخدمات المواطن خاصة على صعيد سلعة الغاز بعد مجهودات توفيرها ووجه الوالي بانزال اقصي العقوبة ضد أصحاب الجشع والطمع وضد أي مخالف يبيع السلعة بغير سعرها المحدد. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020م المقالة القادمة وزارة المالية تؤكد صرف رواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الجديد

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