شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة بمكتبه الاثنين ، جيرمايا مامابولو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور “يوناميد”.
وذلك في إطار التشاور المستمر بين الحكومة والبعثة حول عملها في السودان أشارت السفيرة إلهام ، إلى ان رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء على موقف السودان المعلن بشأن طبيعة البعثة الأممية القادمة للسودان لتحل محل اليوناميد، والذى سبق وأن تم توضيحه في رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التي ارسلها الى الامم المتحدة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠
وأوضح فيها مطلوبات حكومة السودان فيما يتصل بالبعثة القادمة والتي تتلخص في دعم السلام ودعم جهود الدولة بالانتقال من مهام حفظ السلام إلى دعم السلام ،والتأكيد على عدم وجود أي قوات عسكرية فى البعثة القادمة على أن تضطلع البعثة بدعم السلام وعودة النازحين ودعم التنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤكد على عدم وجود أي قوات عسكرية فى البعثة الأممية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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