المواصفات تدعو لتطبيق المترولوجيا لتطوير التجارة والولوج الى العالمية

دعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتطبيق المترولوجيا بانواعها المختلفة (القانونية والصناعية والعلمية) لتطوير التجارة وحفظ حقوق المستهلكين وتقديم خدمات ومنتجات مطابقة للأوزان والقياسات بما يحقق موثوقية وربحية لكافة الاطراف في العملية التجارية ومنع الغش ووقف الهدر في الموارد.

وجددت سناء زين العابدين الشفيع المدير العام للهيئة في رسالتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف العشرين من شهر مايو من كل عام بحسب صحيفة المجهر السياسي، جددت حرصهم علي تطبيق نظم المترولوجيا العالمية وتوفير المعينات والمختبرات الفنية التي تسهم في تسهيل التجارة، وأشارت الي ان الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في توفير المختبرات واستكمال البنية التحتية في مجال القياس والمعايرة المرجعية بجانب تأهيل كوادر من الفنيين الفيزيائيين والكيمياييين وضباط القياس وفنيي عمليات دمغ المصوغات باحدث الاجهزة المعتمدة من جهات عالمية .

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كما هنأت المستهلكين بمناسبة اليوم العالمي للقياس الذي يجئ هذا العام تحت شعار : القياس من اجل تجارة عالمية (بدون عوائق) لتعزيز الوعي بالدور الهام الذي يلعبه القياس في تسهيل حركة التجارة العالمية العادلة وضمان تلبية المنتجات للمعايير واللوائح ، وتلبيةً لتوقعات الجودة .

و أضافت أن احتفال هذا العام يجئ في ظل ظروف جائحة كورونا التي انتشرت في العالم مؤكدة أن القياس بتطبيقاته المختلفة أسهم في الحد من انتشار الوباء بما افاد به العالم من دقة وموثوقية المعايير والقياسات المتبعه في التحاليل وضبط ومعايرة الاجهزة الطبية بجانب مسافات الامان في التباعد المجتمعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)