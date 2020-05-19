لجنةمعالجة مياه وكهرباء الفاشر تشدد علي ضرورة توفير المياه للنازحين

واصلت اللجنة الطارئة التي شكلها والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي لمعالجة قضيتي شح المياه والكهرباء ببعض احياء الفاشر ومعسكرات النازحين، واصلت اليوم عقد اجتماعاتها الراتبة بمباني هيئة مياه الشرب بالفاشر للاطلاع علي تقارير اللجان الفنية والفرعية التي تعمل في معالجة المعوقات الفنية والادارية المتعلقة بالمياه والكهرباء بالاحياء الطرفية و معسكرات النازحين .

وقدمت اللجنة الفنية لتوزيع المياه عبر الخطوط الناقلة والصهاريج والاكشاك تنويرا حول سير الامداد المائي للمواطنين باحياء الفاشر والمعسكرات .

وشدد الاجتماع الذي انعقد برئاسة المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحي الشيخ محمد رئيس اللجنة بحسب سونا، شدد علي ضرورة استمرارية ضخ المياه لاحياء المدينة وفق جداول التوزيع اليومي الذي تم إعداده من قبل، بالتركيز علي معسكرات ابوشوك السلام وزمزم وذلك باعطاء اعلي درجات الاهتمام للمضخات والتناكر التي تمت صيانتها لحل ضائقة العطش بها .

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كما استمع الاجتماع الى شكاوي بعض مواطني احياء المدينة حول شح المياه وعدم ضخها في الايام المحددة سواء كانت عبر الخطوط والاكشاك .

واعلنت اللجنة الطارئة استعدادها للقيام بزيارات ميدانية لمواقع المذكورة لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف حتي ينعم مواطني الاحياء بمياه كافية ونقية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)