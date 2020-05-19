عاجل.. رئيس الوزراء: الخرطوم حريصة على تعزيز العلاقات مع إريتريا

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الثلاثاء 19 مايو 2020
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع إريتريا، بما يحقق رغبات وتطلعات شعبى البلدين، مشيرًا إلى الإصرار على المضى قدماً فى تحقيق السلام الشامل والعادل.
جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية الاريتري، ويمانى قبرآب مستشار الرئيس الاريتري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد حمدوك بالعلاقات التاريخية بين السودان واريتريا والروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين.
من جهته، أكد الوفد الارتيرى حرص إريتريا على بناء علاقات قوية مع السودان، ومساندتها لبرامج وأهداف الحكومة الانتقالية بالسودان.
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