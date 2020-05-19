إعادة هيئة المعليات بجهاز الأمن ومنحه صلاحيات الإعتقال

التاريخ: 19-مايو-2020 فى : أخبار 306 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة عن إعادة هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة وإعادة بعض صلاحيات جهاز الأمن في القبض والإعتقال والإستجواب. واكدت مصادر مطلعة صدور إشارة رسمية بجهاز المخابرات الوطني بإرجاع صلاحيات المادة (125) للمخابرات والخاصة بالتفتيش والقبض والتحفظ. Advertisements وحسب المجهر السياسي، فقد تم تشكيل لجنة لإستلام مقار هيئة العمليات، وتخويل جهاز الأمن بسلطات التفتيش والاستجواب والاعتقال مع كامل صلاحيتهم السابقة. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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