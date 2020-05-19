شاهد: سوداني يتصدر نشرة الأخبار في الكويت

في إطار برنامج غادر بأمان بدولة الكويت أثار سوداني كان مقيماً بالكويت إعجاب مواطنيها وهو يلقي أبيات من الشعر في وداع الكويت قائلاً: سلامي عليك سلام يا مركز النشام .. الحر المأصل في الخليج والشام ،، زعماء القمة كلهم قدموك قدام ،، إنت الطيب وساسك طِيب وحكومة الكويت واخوانك ،، وبالجود والكرم فاتح كبير ديوانك ،، بتحل المشاكل وليها ربنا عانك ،، تقدم للنصر بتجيبوا في ميدانك الخرطوم( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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