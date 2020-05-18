غياب اكرم على التوم عن إجتماع مهم بسبب المرض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى تغيب وزير الصحة السوداني عن العمل، لتأجيل اجتماع مهم كان من المقرر عقده اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم فيما يخص مجابهة كورونا.

واعلنت وزارة الصحة الإتحادية، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن تأجيل الإجتماع رقم (3) لمناقشة قضايا الإستجابة لجائحة الكورونا بالمستشفيات، والمزمع قيامه اليوم الإثنين 18مايو 2020م بقاعة الصداقة، القاعة الرئاسية، الى حين إشعار آخر.

وفي الأثناء قال نقيب أطباء السودان البروفيسور أحمد الشيخ، أن تأجيل الإجتماع قد تم بسبب مرض وزير الصحة د. أكرم علي التوم، وأن الوزير كان يعاني آلاماً من “الديسك” منذ مساء أمس الأحد.