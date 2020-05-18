تمديد الحظر الشامل بالعاصمة الخرطوم لأسبوعين إضافيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الشامل بالعاصمة الخرطوم لأسبوعين إضافيين، بعد موافقة مجلس الأمن والدفاع على قرار التمديد مع منع السفر بي الولايات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن الإجراءات الحكومية المتخذة وعلى رأسها الحظر الشامل أسهمت في عدم تمدد جائحة كورونا.

وحذر صالح في تصريح صحفي المواطنين من كسر الموجهات الصحية والإجراءات المتخذة خلال أيام العيد بالزيارات وخلافه، كما حذر من مخاطر التنقل من الخرطوم إلى الولايات، وأضاف: بالخرطوم حوالى ٨٠ بالمئة من إجمالي الإصابات ومن الخطورة سفر مواطنيها إلى الولايات.

وأشاد فيصل بالقوات الأمنية ودورها الكبير في تنفيذ عملية حظر التجوال. المادة السابقة محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور بعد انتقامه من شقيقيه في “البرنس” المقالة القادمة غياب اكرم على التوم عن إجتماع مهم بسبب المرض

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