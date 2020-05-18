شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عبر الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالتفاعل والنجاح الكبير من قبل الجمهور حول مسلسل “البرنس”. ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” لمجموعة من الجمهور أثناء تفاعلهم مع مشهد ضرب شقيقيه بعد ظلمهمها له على مدى الحلقات الماضية، قائلًا: “الحمد لله على تفاعل واندماج وتوحد الجمهور العربي مع البرنس وكأن رضوان البرنس واحد من عيلة كل مشاهد… ثقة في الله نجاح”. مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد علاء، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور بعد انتقامه من شقيقيه في “البرنس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.