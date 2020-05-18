لهذا السبب…كلب يحصل على شهادة دكتوراه من أمريكا.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى كلب شهادة دكتوراه شرفية في الطب البيطري من كلية “فرجينيا تيك” بعد أن ساعد آلاف الطلاب في علاج اضطراباتهم النفسية. وبكلمة “مبارك موس”، قالها له أحد الطلاب بعد أن حصل على شهادة الدبلوم الخاصة به، أصبح الكلب موس طبيبا رسميا خلال حفل تخرج الكلية الافتراضية بحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن”. وعمل الكلب البالغ من العمر 8 أعوام كحيوان علاجي في الجامعة منذ عام 2004، وكان صاحبه ترينت دايفيس هو مستشار مرخص في الكلية لـ10 سنوات. وتفاعل رواد موقع “تويتر” العرب والأجانب مع هذه الحادثة الفريدة من نوعها. ويعتبر موس من بين 4 كلاب علاجية ساعدوا طلابا بأكثر من 7500 جلسة استشارية، كما فاز بجائزة الطب البيطري للجمعية الطبية البيطرية في فرجينيا عام 2019. وتم تشخيص كلب “اللابرادور” بسرطان البروستات في وقت سابق من هذا العام، ويخضع حاليا للعلاج الكيميائي لكنه لا يزال بشخصيته المرحة.