حمادة صدقي يكشف أسرار جديدة عن مغادرته الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى المصري حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة “وجود أزمة بينه وبين نادي الهلال السوداني.وقال المدير الفني السابق للهلال في تصريحات إذاعية: “منذ اللحظة الأولى وأنا امتلك جواز السفر الخاص بي، وتحدثت أكثر من مرة مع رئيس نادي الهلال بسبب المشكلات المتواجدة في الفريق لكن دون جدوى”.وأضاف: “كل الأقاويل التي خرجت في هذا التوقيت عن عدم رغبتي باللعب أمام النادي الأهلي غير صحيحة، ومن أهم أسباب رحيلي المكالمة التي جرت بيني وبين رئيس النادي بعد عودتي لمصر، حيث تحدث معي بطريقة غير لائقة وقام بغلق الهاتف في وجهي”.

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